Регулирование
Регионы / СНГ
WEEKEND | ТОП-СТАТЬИ | 2016 год
Михаил Слободин ушел
Генеральный директор ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн", дочерняя компания Vimpelсom Ltd.) Михаил Слободин ушел в отставку. Руководить бизнесом Vimpelсom Ltd. в России будет Шелль Мортен Йонсен. Кадровые изменения ...
Солдатенков снова у руля "МегаФона"
Совет директоров ПАО "МегаФон" принял отставку генерального директора компании Ивана Таврина. Исполнять обязанности генерального директора до общего собрания акционеров "МегаФона", которое ...
Telenor показал слабые места
По результатам проверки Deloitte Advokatfirma AS (Deloitte), проведенной в норвежском телекоммуникационном холдинге Telenor Group для оценки его управления долей в Vimpelcom Ltd., Telenor уволил главного финансового директора ...
"ВымпелКом" завершил год с минусом
По итогам IV квартала 2015 г. оператор связи "ВымпелКом" (бренд "Билайн") оказался в минусе практически по всем финансовым показателям. Утешением для компании служит только абонентская база в мобильном ...
Дело Владимира Сачкова может дойти до ЕСПЧ
Жена арестованного по делу армянской "дочки" Vimpelcom Ltd. - ЗАО "АрменТел" - экс-директора технического блока Владимира Сачкова не исключает, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ...
"МегаФон" меняет структуру
В ПАО "МегаФон" произошли организационные и кадровые изменения. В подчинении генерального директора создаются два блока - коммерческий и операционный, первый блок возглавил Влад Вольфсон, а второй ...
"ВымпелКом" лишился вице-президента
Вице-президент по цифровым технологиям и коммуникациям ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Александр Пятигорский покинул компанию по собственному желанию. Теперь за развитие цифровых технологий ...
ТТК возглавил выходец из "Ростелекома"
Пост президента ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК) занял Роман Кравцов. Со вчерашнего дня он официально вступил в должность. Артем Кудрявцев, возглавлявший ТТК на протяжении пяти с половиной лет, ...
МТС покидает вице-президент
Вице-президент ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) по продажам и обслуживанию, член правления Вадим Савченко с 17 мая покидает компанию. Его пост займет нынешний директор макрорегиона "Москва" МТС ...
Кириенко поработает в "Ростелекоме"
Владимир Кириенко, сын главы "Росатома" Сергея Кириенко, назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом ПАО "Ростелеком". Он сменил на этом посту Ларису Ткачук, которая продолжит ...
Vimpelсom Ltd. получил подкрепление из России
Бывший руководитель региона "Восток" и вице-президент Nokia Networks Кристина Тихонова назначена директором по трансформации бизнес-единицы "Евразия" компании Vimpelсom Ltd. Это новая позиция в Vimpelсom Ltd. ...
"ВымпелКом" реорганизуется ради башен
8 апреля 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ВымпелКом" будет принято решение о реорганизации компании. Акционеры "ВымпелКома" рассмотрят вопрос об учреждении АО "Национальная ...
"МегаФон" принял директора из "ВымпелКома"
Директор по информационным технологиям ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Владимир Савкин перешел на аналогичную должность в ПАО "МегаФон". В "МегаФоне" на посту директора по информационным технологиям ...
"Пакет Яровой". Все только начинается
Президент РФ Владимир Путин подписал антитеррористический "пакет Яровой", отдельные статьи которого касаются вопросов связи. Одновременно с этим был подписан перечень поручений правительству ...
Tele2 поджимает "ВымпелКом"
По данным Роскомнадзора, по итогам 2015 г. у "ВымпелКома" замедлились темпы роста количества базовых станций (БС), в то время как у других операторов они остаются стабильными. Кроме того, в прошлом ...
Сергей Эмдин приземлился в Tele2
Новым генеральным директором ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) станет Сергей Эмдин, который до 10 февраля возглавлял ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково). ...
"МегаФон" предлагает операторам объединиться
"МегаФон" готов предложить как небольшим, так и крупным телекоммуникационным операторам объединить все элементы сети в единый инфраструктурный актив и совместно эксплуатировать, строить и поддерживать ...
Tele2 готовит "Скай Линк" к LTE-450
ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) 27 мая запустит в Тверской области пилотную сеть LTE-450, которая будет работать в диапазоне частот 450 МГц. Эти частоты пока использует принадлежащий Tele2 оператор "Скай Линк" для ...
"Безлимитище" для МТС выходит боком
Московское Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) из-за нарушения федерального закона "О рекламе". Столичное УФАС проведет проверку ...
ВОПРОС ГОДА | 2016
29.12.2016 - 08.01.2017
Какое из событий 2016 года окажет наиболее значимое влияние на российский ИКТ-рынок в 2017 году?
добавить комментарий
С НОВЫМ ГОДОМ!
С новым, 2027 годом!
У людей в Новый год принято загадывать желания, а у бизнесменов - строить планы на будущее. Редакция ComNews совместила эти две традиции и попыталась представить, какие основные тенденции мы увидим в ИКТ-отрасли через десятилетие, в 2027 году. Мы мысленно перенеслись на 10 лет вперед, и перед вами - топ-10 пожеланий-предсказаний от ComNews из 2026 года. ...
ТОП-ЦИТАТА | 2016
Михаил Слободин, генеральный директор ПАО "ВымпелКом"
"Мы ожидаем, что другие игроки российского рынка связи будут пытаться в среднесрочной перспективе попробовать сделать подобное [конвергентное предложение]. Но, как обычно в таких ситуациях, выигрывает первый"
ТОП-РЕДКОЛОНКА | 2016
Россия сбила 648 спутников OneWeb
Амбициозный спутниковый проект OneWeb, который стартует с 2018 года и призван обеспечить 100%-ный охват земного шара услугами ШПД, рискует получить на карте покрытия белое пятно величиной с Россию. Или Россия рискует остаться без прорывного сервиса - дешевого, повсеместного и высокоскоростного интернет-доступа по спутниковым каналам. ...