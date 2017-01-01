С новым, 2027 годом!

РЕДАКЦИЯ COMNEWS

У людей в Новый год принято загадывать желания, а у бизнесменов - строить планы на будущее. Редакция ComNews совместила эти две традиции и попыталась представить, какие основные тенденции мы увидим в ИКТ-отрасли через десятилетие, в 2027 году. Мы мысленно перенеслись на 10 лет вперед, и перед вами - топ-10 пожеланий-предсказаний от ComNews из 2026 года. ...