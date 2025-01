Магистральные транспортные сети – важная составляющая инфраструктуры связи РФ и технологическая база для оказания комплекса услуг связи. Передача трафика по магистральным сетям – крупный сегмент телекоммуникационного бизнеса. Благодаря географическому расположению России, наземные магистральные сети отечественных операторов связи являются альтернативой межконтинентальным подводным кабельным системам при передаче трафика из Европы в Азию. По оценке аналитиков J’son & Partners Consulting, в 2020 году на долю наземных каналов может прийтись около 20% трафика, передаваемого из Китая и Японии в Европу и обратно. По данным операторов связи, в 2019 году объем трафика, передаваемого через территорию России по разным маршрутам из Китая в Европу, составил рекордные 1,5 Тбит/с, превысив показатель предшествующего года (менее 1 Тбит/с). С учетом того, что заказчиками услуг транзитной передачи трафика выступают три крупнейших китайских оператора: China Telecom, China Mobile и China Unicom, данный сегмент бизнеса продолжит расти.

На карте "Магистральные сети связи в России" в схематичном виде изображены магистральные транспортные сети крупнейших российских операторов связи, в разделе "Характеристики сетей" приведены технические характеристики (протяженность магистральных сетей, поставщики оборудования, зарубежные операторы, с сетями которых имеются физические трансграничные стыки и др.).

Description of Networks / Характеристики сетей

Operator

Оператор Rostelecom PJSC

Ростелеком, ПАО Mobile TeleSystems PJSC

Мобильные ТелеСистемы, ПАО VimpelCom PJSC

ВымпелКом, ПАО MegaFon PJSC

МегаФон, ПАО Company TransTeleCom JSC

Компания ТрансТелеКом, АО ER-Telecom Holding JSC

ЭР-Телеком Холдинг, АО Milecom LLC

Милеком, ООО RetnNet JSC

РетнНет, АО Transneft Telecom LLC

Транснефть Телеком, ООО Zummer LLC

Зуммер, ООО Communications for innovations CJSC

Коммуникации для инноваций, ЗАО Equant LLC

Эквант, ООО Mobifon-2000 LLC

Мобифон-2000, ООО Kvant-Telecom JSC

Квант-Телеком, АО AlmaTel

АлмаТел, ГК Rascom CJSC

Раском, ЗАО GlobalNet LLC

ГлобалНет, ООО EDPnet LLC

ЕДПнет, ООО UL-com Media JSC

ЮЛ-ком Медиа, АО Miranda-media LLC

Миранда-медиа, ООО Telia Carrier Russia JSC

Телиа Кэрриер Раша, АО Edinstvо LLC

Единство, ООО Trade mark

Торговая марка MTS

МТС Beeline

Билайн МегаФон ТТК Dom.ru

Дом.ru RETN Zummer Inoventica Orange Business Services ТГ "Мотив" 2КОМ, Cifra 1

2КОМ, Цифра один RASCOM

РАСКОМ GlobalNet Telia Carrier Nornickel

Норникель Length of the backbone network (thousand km)

Протяженность магистральной сети (тыс. км) 500.00 248.00 190.80 140.40 78.00 58.18 30.00 29.00* 17.63 16.192 13.00 10.10 9.45 7.60 4.80 4.40** 4.20 4.16 2.50 2.11 2.00 1.00 Data transmission equipment suppliers

Производители передающего оборудования Coriant, ECI Telecom, Huawei, Infinera, NEC, Nokia Networks, Т8 Alcatel-Lucent, Cisco, ECI Telecom, Huawei, Juniper Alcatel-Lucent, Ciena, Cisco, ECI Telecom, Huawei, Juniper Cisco, Huawei, Juniper Alcatel-Lucent, Ciena, Cisco, ECI Telecom, Huawei, ZTE Ciena, Ekinops, Huawei, Juniper Extreme Networks, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Infinera, Juniper, Nokia Networks, PacketLight Networks Ciena, Infinera, Juniper Ciena, Coriant, Huawei, Juniper Ciena, PacketLight Networks ADVA Networks, Nokia Networks, T8 Cisco, ECI Telecom, Huawei, Juniper, NEC BTI Systems, Ciena, Cisco, Ekinops, Juniper BTI Systems, Ciena, Cisco, Ekinops, Juniper, Nokia Networks Cisco, Ericsson, Extreme, Juniper Ciena Ciena Cisco Ciena Huawei, Juniper, T8 Coriant Networks Nokia Networks Сross-border fiber optic links

Зарубежные операторы, с сетями которых имеются физические стыки за пределами территории РФ Azerbaijan: Aztelekom, Delta Telecom; Belarus: Beltelecom, National Traffic Exchange Center (NTEC); China: China Telecom, China Unicom; Estonia: Telia; Finland: Telia; Georgia: Foptnet; Germany: CenturyLink, GTT, Tata Communications, Telecom Italia, Telia, Vodafone; Japan: KDDI; Kazakhstan: Kazakhtelecom, KazTransCom; Latvia: Lattelecom; Lithuania: Teo; Mongolia: Gemnet; Poland: Exatel; Sweden: Telia, GTT, Vodafone; Ukraine: Eurotranstelecom, Ukrtelecom, Vega (Farlep Invest) Belarus: Beltelecom, National Traffic Exchange Center (NTEC); China: China Unicom; Finland: Avelacom, CenturyLink, CITIC, DNA, Rascom, Telia; Germany: Avelacom, CenturyLink, CITIC, Exatel, Hibernia, Rascom, Telia, VF Ukraine (Vodafone); Netherlands: CenturyLink, CITIC, Hibernia, Telia; Sweden: Avelacom, CenturyLink, TDC; Ukraine: VF Ukraine (Vodafone); United Kingdom: CenturyLink, CITIC; USA: CenturyLink, CITIC, Telia Azerbaijan: Delta Telecom; Germany: Telecom Italia, Vodafone; Kazakhstan: Kazakhtelecom, KazTransCom, TNS Plus, Transtelecom; Netherlands: CenturyLink; Sweden: CenturyLink, Telecom Italia, Telenor (Vodafone); Ukraine: Kyivstar, Lifecell, Vega (Farlep Invest) Azerbaijan: Azertelekom; Belarus: Beltelecom, National Traffic Exchange Center (NTEC); Estonia: Telia; Georgia: Silknet; Kazakhstan: Kazakhtelecom, KazTransCom, TNS Plus, Transtelecom; Latvia: Lattelecom; Lithuania: DLC, Teo; Mongolia: Gemnet, Mobicom; Poland: Exatel, Orange; Ukraine: MF Telecom Abkhazia: A-Mobile, Aquafon-GSM; Azerbaijan: Delta Telecom; Belarus: Belarusian Railway, Beltelecom, National Traffic Exchange Center (NTEC); China: China Telecom, China TieTong Telecommunications Corporation, China Unicom; Estonia: Estonian Railways; Finland: Cinia, TDC, Telia; Japan: NTT Communications Corporation; Kazakhstan: Kazakhtelecom, TNS Plus, Transtelecom; Latvia: Latvian Railway; Lithuania: Data Logistic, Lithuanian Railways, Teo; Mongolia: Gemnet, Information Communication Network, Mobicom, Mongolian Railcom (Ulaanbaatar Railway); North Korea: Korea Posts and Telecommunications; Poland: Exatel; Ukraine: Eurotranstelecom, Kyivstar, Ukrainian Railway, Vega (Farlep Invest), VF Ukraine (Vodafone) Belarus: RETN; Finland: RETN, Telia; Germany: CenturyLink, Cogent Communications, Verizon; Poland: Telia; Sweden: CenturyLink, Cogent Communications, Verizon; Ukraine: RETN Kazakhstan: Kazakhtelecom Belarus: Beltelecom, Business Network, National Traffic Exchange Center (NTEC); Bulgaria: Novotel, Vivacom; China/Hong Kong: China Mobile, China Telecom, China Unicom, HKBN, NTT Communications Corporation, PCCW, Telecom Indonesia, Wharf T&T; Czech Republic: CETIN, DialTelecom, Itself; Denmark: GlobalConnect, TDC; Estonia: Globalcom, Starman, Televorgu; Finland: DNA, Elisa, FUNET, FNE-Finland, NORDUnet; France: Bouygues Telecom, SFR Group; Germany: China Mobile, China Telecom, DTAG, GTT, KDDI, KPN, MCI, Tata Communications, Telecom Italia, Telecommunicacja Polska, Telefonica Deutschland, Telxius Cable, Vodafone; Hungary: DeniNet, M247, Magyar Telecom, MVMNet, RCS & RDS, Tavger, UPC; Japan: IIJ, K-Opticom, KDDI, NTT Communications Corporation, Sony; Kazakhstan: Kazakhtelecom, TNS Plus, Transtelecom; Latvia: Globalcom, LVRTC; Lithuania: Bite Lietuva, Cgates, NTT-LT/Nacionalinis Telekomunikacij; Netherlands: CenturyLink, GTT, KPN, MCI Europe, Serverius, TDC, UPC; Poland: ATMAN, CITIC, HaweTelecom, Multimedia, Netia, Orange Polska, UPC; Slovakia: Dial Telecom, Energotel, Vnet; Sweden: IP-Only, MCI, NORDUnet, TDC; Switzerland: Gas & Com, SwissCom; Ukraine: RETN, Ukrtelecom, Volia; United Kingdom: AT&T, British Telecom, Colt, EE, Flag Telecom, Interoute, Sky, TalkTalk, Telecom Malaysia, Telstra, VirginMedia, Vodafone, Zayo; USA: Embratel, Hurricane Electric, IIJ, ShawCablesystems, TELUS, Time Warner, TW Telecom, Videotron, Zayo Belarus: Beltelecom, National Traffic Exchange Center (NTEC); Finland: Cinia; Kazakhstan: Kazakhtelecom, KazTransCom, TNS Plus, Transtelecom Kazakhstan: Transtelecom no China: Orange Business Services; Finland: Orange Business Services, TDC; Germany: Ancotel, Orange Business Services; Kazakhstan: Orange Business Services, Transtelecom; Ukraine: Orange Business Services no Azerbaijan: Azertelecom, Delta Telecom; China: China Mobile, China Telecom, China TieTong Telecommunications Corporation, China Unicom; Germany: CenturyLink, Cogent Communications, IPTP, NewTelco, Telecom Italia; Kazakhstan: Kazakhtelecom, KazTransCom, TNS Plus, Transtelecom; Kyrgyzstan: ElKat, IP NET, Kyrgyztelecom; Netherlands: CenturyLink; Ukraine: Datagroup no Azerbaijan: Delta Telecom; Finland: BSO, Cinia, DNA, Elisa, IP-Only; Germany: China Telecom, Сhina Unicom, CITIC, Cogent Communications, Lumen, NewTelco, PCCW, Tata Communications, Telecom Italia, Telekom Srbija; Netherlands: Сhina Unicom, Eunetworks, GTT, KPN, Lumen, Zayo; Sweden: BT Global Services, Сhina Unicom, CITIC, Cogent Communications, Colt, GTT, IP-Only, Lattelecom, Lumen, Telia; Ukraine: Datagroup, Vega (Farlep Invest) Sweden: CenturyLink, Telecom Italia, Vodafone Finland: EDPnet Belarus: Beltelecom; Latvia: Lattelecom, LVRTC; Sweden: IP-Only; United Kingdom: CenturyLink no Estonia: Telia; Finland: Telia; Sweden: Telia no Internet Exchange Points (IXPs), the backbone connected to

Точки обмена трафиком, к которым подключены сети оператора Russian: DATAIX, MSK-IX

Foreign. Germany: DE-CIX, NL-IX; Hong Kong: BBIX Hong Kong, Equinix Hong Kong, HKIX; Japan: BBIX Tokyo, Equinix Tokyo, JPNAP; Netherlands: AMS-IX; Sweden: NetNod; United Kingdom: LINX Russian: MSK-IX, MSK-IX Ekaterinburg, MSK-IX Novosibirsk

Foreign. Finland: FICIX; Germany: DE-CIX; Hong Kong: HKIX; Netherlands: AMS‑IX; Sweden: NetNod; United Kingdom: LINX; USA: Any2, DE-CIX NY, Equinix Ashburn, Equinix NY, NYIIX Foreign. Austria: VIX; Belgium: BNIX; Bulgaria: BIX.BG; France: France-IX; Germany: B-CIX; DE-СIX; Hong Kong: Equinix Hong Kong, HKIX; Hungary: BIX; Italy: MIX; Netherlands: AMS-IX; Norway: NIX; Poland: PLIX; Romania: RoNIX; Spain: ESpanix; Sweden: NetNod; Switzerland: SwissIX; United Kingdom: LINX; USA: Equinix Ashburn Russian: MSK-IX

Foreign. France: DE-CIX Marseille; Germany: DE-CIX Dusseldorf, DE-CIX Frankfurt, DE-CIX Hamburg, DE-CIX Munich; Hong Kong: HKIX; Netherlands: AMS‑IX; Sweden: NetNod; United Kingdom: LINX; USA: DE-CIX NY Russian: MSK-IX

Foreign. France: France‑IX; Germany: DE‑CIX; Hong Kong: Equinix Hong Kong, HKIX; Japan: BBIX, Equinix Tokyo; Netherlands: AMS-IX; Poland: Equinix Warsaw, PLIX; Sweden: NetNod; United Kingdom: LINX Russian: DATAIX, MSK-IX Ekaterinburg, MSK-IX Moscow, MSK-IX Novosibirsk, MSK-IX Rostov-on-Don, MSK-IX Saint-Petersburg, MSK-IX Samara, OMSK-IX, PIRIX, RED-IX, Sibir-IX, W-IX Russian: Cloud-IX, DATAIX, Elba-IX, Eurasia Peering IX, Global-IX, MSK-IX, MSK-IX Novosibirsk, Piter-IX, RB-IX, Sibir-IX, W-IX

Foreign. Germany: DE-CIX; Netherlands: AMX-IX; Ukraine: DTEL-IX Russian: MSK-IX

Foreign. Austria: VIX; Belgium: BNIX; France: France‑IX; Germany: BCIX, DE-CIX; Hong Kong: BBIX Hong Kong, HKIX; Hungary: BIX; Ireland: INEX; Italy: MIX‑IT; Japan: BBIX Tokyo, JPIX, JPNAP; Netherlands: AMS-IX, NL-IX; Singapore: BBIX, Equinix, SGIX; South Korea: KINX; Spain: ESpanix; Sweden: NetNod; Switzerland: SwissIX; United Kingdom: LINX; USA: NYIIX Russian: MSK-IX, MSK-IX Novosibirsk, MSK-IX Samara, Piter-IX, RB-IX, W-IX Russian: Cloud-IX, MSK-IX, MSK-IX Ekaterinburg, Piter-IX, RB-IX, W-IX

Foreign. Germany: DE-CIX; Netherlands: AMS‑IX; United Kingdom: LINX no Russian: DATAIX, Eurasia Peering IX, MSK-IX, MSK-IX Ekaterinburg, MSK-IX Kazan, MSK-IX Novosibirsk, MSK-IX Saint-Petersburg, MSK-IX Samara, MSK-IX Stavropol, MSK-IX Vladivostok, NN-IX, RND-IX, SEA-IX, ULN-IX

Foreign. Germany: DE-CIX; Netherlands: AMS-IX Russian: MSK-IX, MSK-IX Ekaterinburg, MSK-IX Novosibirsk, MSK-IX Saint-Petersburg Russian: DATAIX, Eurasia Peering IX, MSK-IX, MSK-IX Saint-Peterburg, Piter-IX Moscow, Piter-IX Saint-Peterburg, SFO-IX

Foreign. Germany: DE-CIX; Hong Kong: Equinix Hong Kong, MEGA-i; Netherlands: AMS-IX, Speed-IX; Sweden: Equnix Stockholm, Net­Nod; Ukraine: DTEL-IX, Giga­Net Russian: Cloud-IX, DATAIX, DataLine-IX, MSK-IX Russian: DATAIX, MSK-IX

Foreign. Czech Republic: NIX.CZ, Peering.cz; Finland: FICIX; France: France-IX; Germany: DE-CIX; Netherlands: AMS-IX, NL-IX; Sweden: NetNod; Ukraine: DTEL-IX, GigaNet; United Kingdom: LINX; USA: DE-CIX NY Russian: DATAIX, Global-IX, MSK-IX

Foreign. Germany: DE-CIX; Netherlands: AMS‑IX; Sweden: NetNod, SOLIX; United Kingdom: LINX Russian: MSK-IX, MSK-IX Saint-Petersburg

Foreign. Belgium: BNIX; Netherlands: AMS-IX; United Kingdom: LINX Russian: MSK-IX

Foreign. Germany: DE-CIX; Netherlands: AMS-IX; Sweden: NetNod Russian: DATAIX, MSK-IX, Piter-IX no no

Notes:

Fiber optic backbone networks are shown schematically

* Length of the backbone network, including the foreign segment – ​118 596 km

**Length of the backbone network, including the foreign segment – ​17 000 km

Примечание:

Маршруты магистральных ВОЛС изображены схематично

*Протяженность магистральной сети, включая зарубежный сегмент, – ​118 596 км

**Протяженность магистральной сети, включая зарубежный сегмент, – ​17 000 км

Top Backhaul Networks in Moscow (by lenght) / Топ транспортных сетей Москвы (по протяженности)

Operator

Оператор Moscow City Telephone Network PJSC

Московская городская телефонная сеть, ПАО COMCOR OJSC

КОМКОР, ОАО VimpelCom PJSC

ВымпелКом, ПАО NetByNet Holding LLC

Нэт Бай Нэт Холдинг, ООО Mastertel JSC

Мастертел, АО Equant LLC

Эквант, ООО AlmaTel

АлмаТел, ГК UL-com Media JSC

ЮЛ-ком Медиа, АО RetnNet JSC

РетнНет, АО Trade mark

Торговая марка MGTS

МГТС AKADO Telecom

АКАДО Телеком Beeline

Билайн NETBYNET Mastertel

Мастертел Orange Business Services 2КОМ, Cifra1

2КОМ, Цифра Один RETN Length of the metro area network (thousand km)

Протяженность городской сети (тыс. км) 49.00 23.00 13.15 13.00 11.50 2.32 1.90 1.50 0.79 Data transmission equipment suppliers

Производители передающего оборудования Cisco, ECI Telecom, Ericsson, Fiberhome, Huawei, ZTE Juniper, Ciena, Huawei Alcatel-Lucent, Cisco, ECI Telecom, Ericsson, Juniper Cisco, Opticin Cisco, ECI Telecom, Huawei ADVA, Cisco, ECI Telecom, Ericsson, Huawei Cisco, Ericsson, Extreme, Juniper Cisco, Juniper Infinera, Juniper Bandwidth in the network core (Gbps)

Пропускная способность в ядре (Гбит/с) 2000 400 n×100 550 400 160 220 40 400

